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Энергетическая неделя: Узбекнефтегаз и КазМунайГаз подписали дорожную карту

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. АО «Узбекнефтегаз» и АО «КазМунайГаз» подписали «Дорожную карту» по расширению взаимовыгодного сотрудничества, сообщает пресс-служба узбекской компании.

Источник: Uzbekneftgaz

В Ташкенте стартовала «Энергетическая неделя Узбекистана», в рамках которой организована 27-я Международная выставка «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2025».

На полях выставки прошли переговоры между председателем правления АО «Узбекнефтегаз» и руководителем АО «КазМунайГаз». В фокусе внимания сторон находились вопросы сотрудничества в области переработки газа, добычи углеводородов и производства новых видов топлива.

Также речь шла о возможности расширения географии совместных проектов, повышении эффективности использования ресурсной базы, использовании производственной и транспортной инфраструктуры обеих компаний.

По итогам встречи стороны подписали дорожную карту по расширению взаимовыгодного сотрудничества между компаниями.

говорится в сообщении

С 13 по 15 мая в Ташкенте проходит Энергетическая неделя — мероприятие топливно-энергетического сектора РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Основное внимание ее участники уделяют вопросам устойчивого развития, «зеленой» энергетики и модернизации отрасли.

Ключевые энергетические события недели:

27-я Международная выставка и конференция «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2025»;

18-я Международная выставка «Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии — “Power Uzbekistan 2025”;

Специализированная секция зеленых энергосберегающих технологий — “GETCA 2025”;

5-я Международная энергетическая конференция;

G2B и В2 В встречи.

В выставке участвуют 465 компаний из 34 стран, в том числе Россия и Узбекистан.

Россию представляют 28 компаний, включая Газпром, Росатом, Северсталь, Уральскую сталь и Татнефть. Также участвуют коллективные стенды Пермского края, Башкортостана, Карелии и Московской области. Узбекистан представлен 27 производителями и стендом нефтегазовой компании с участием 10 профильных предприятий.