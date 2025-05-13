Энергетическая неделя: Узбекнефтегаз и КазМунайГаз подписали дорожную карту

В Ташкенте стартовала «Энергетическая неделя Узбекистана», в рамках которой организована 27-я Международная выставка «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2025».
На полях выставки прошли переговоры между председателем правления АО «Узбекнефтегаз» и руководителем АО «КазМунайГаз». В фокусе внимания сторон находились вопросы сотрудничества в области переработки газа, добычи углеводородов и производства новых видов топлива.
Также речь шла о возможности расширения географии совместных проектов, повышении эффективности использования ресурсной базы, использовании производственной и транспортной инфраструктуры обеих компаний.
По итогам встречи стороны подписали дорожную карту по расширению взаимовыгодного сотрудничества между компаниями.
С 13 по 15 мая в Ташкенте проходит Энергетическая неделя — мероприятие топливно-энергетического сектора РУз, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Основное внимание ее участники уделяют вопросам устойчивого развития, «зеленой» энергетики и модернизации отрасли.
Ключевые энергетические события недели:
27-я Международная выставка и конференция «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2025»;
18-я Международная выставка «Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии — “Power Uzbekistan 2025”;
Специализированная секция зеленых энергосберегающих технологий — “GETCA 2025”;
5-я Международная энергетическая конференция;
G2B и В2 В встречи.
В выставке участвуют 465 компаний из 34 стран, в том числе Россия и Узбекистан.
Россию представляют 28 компаний, включая Газпром, Росатом, Северсталь, Уральскую сталь и Татнефть. Также участвуют коллективные стенды Пермского края, Башкортостана, Карелии и Московской области. Узбекистан представлен 27 производителями и стендом нефтегазовой компании с участием 10 профильных предприятий.