Энергетическая неделя: Узбекнефтегаз и КазМунайГаз подписали дорожную карту

На полях выставки прошли переговоры между председателем правления АО «Узбекнефтегаз» и руководителем АО «КазМунайГаз». В фокусе внимания сторон находились вопросы сотрудничества в области переработки газа, добычи углеводородов и производства новых видов топлива.