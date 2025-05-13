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Казахстан и Узбекистан вместе будут искать нефть на границе

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Нацкомпании «КазМунайГаз» и «Узбекнефтегаз» обсудили планы геологоразведочных работ в приграничных районах двух стран.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

«КазМунайГаз» придаёт большое значение расширению взаимовыгодных контактов с «Узбекнефтегазом». Наше партнерство, несомненно, будет способствовать развитию энергетического сектора всей Центральной Азии.

заявил председатель правления компании Асхат Хасенов.

Компании планируют создать общее информационное пространство по обмену геолого-техническими данными и рассматривают возможность совместного участия в международных нефтегазовых проектах, отметили в «КазМунайГазе».

Еще один вопрос, который обсудили главы КМГ Асхат Хасенов и «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков на встрече в Ташкенте — сотрудничество в области цифровых технологий и промышленной безопасности, меморандум о котором подписали 5 марта 2025 года SOCAR, АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Татнефть» и АО «Узбекнефтегаз» меморандума о сотрудничестве в области цифровых технологий и промышленной безопасности.

На другой встрече — с вице-президентом по Центральной Европе и Центральной Азии американской компании Air Products Вацлавом Гарантом рассмотрели перспективы сотрудничества в нефтепереработке и нефтегазохимии Казахстана.

Air Products специализируется на производстве и поставке промышленных газов. В частности, она является мировым лидером в производстве водорода.