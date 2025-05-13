Казахстан и Узбекистан вместе будут искать нефть на границе

Еще один вопрос, который обсудили главы КМГ Асхат Хасенов и «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков на встрече в Ташкенте — сотрудничество в области цифровых технологий и промышленной безопасности, меморандум о котором подписали 5 марта 2025 года SOCAR, АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Татнефть» и АО «Узбекнефтегаз» меморандума о сотрудничестве в области цифровых технологий и промышленной безопасности.