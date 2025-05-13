Казахстан и Узбекистан вместе будут искать нефть на границе

«КазМунайГаз» придаёт большое значение расширению взаимовыгодных контактов с «Узбекнефтегазом». Наше партнерство, несомненно, будет способствовать развитию энергетического сектора всей Центральной Азии.
Компании планируют создать общее информационное пространство по обмену геолого-техническими данными и рассматривают возможность совместного участия в международных нефтегазовых проектах, отметили в «КазМунайГазе».
Еще один вопрос, который обсудили главы КМГ Асхат Хасенов и «Узбекнефтегаз» Баходиржон Сидиков на встрече в Ташкенте — сотрудничество в области цифровых технологий и промышленной безопасности, меморандум о котором подписали 5 марта 2025 года SOCAR, АО НК «КазМунайГаз», ПАО «Татнефть» и АО «Узбекнефтегаз» меморандума о сотрудничестве в области цифровых технологий и промышленной безопасности.
На другой встрече — с вице-президентом по Центральной Европе и Центральной Азии американской компании Air Products Вацлавом Гарантом рассмотрели перспективы сотрудничества в нефтепереработке и нефтегазохимии Казахстана.
Air Products специализируется на производстве и поставке промышленных газов. В частности, она является мировым лидером в производстве водорода.