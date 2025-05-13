Еврокомиссия проверит молдавскую гражданскую авиацию

ОГА с 12 по 16 мая проводит миссию по оценке реализации Соглашения о едином воздушном пространстве, проводимую при координации Европейской комиссии.
Аудиторская миссия нацелена на приведение национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Особое внимание будет уделено областям безопасности полетов и авиационной безопасности, а также связанным с ней аспектам. Это охрана окружающей среды, охрана труда, честная конкуренция, доступ к рынку, защита прав потребителей и социальные нормы.
В ходе визита европейские эксперты проведут встречи с ключевыми учреждениями Республики Молдова, такими как Министерство инфраструктуры и регионального развития, Агентство публичной собственности, и с авиаперевозчиками.
Как отметили в ведомстве, проверка направлена на создание общего воздушного пространства.