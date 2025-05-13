Еврокомиссия проверит молдавскую гражданскую авиацию

Аудиторская миссия нацелена на приведение национального законодательства в соответствие с законодательством ЕС. Особое внимание будет уделено областям безопасности полетов и авиационной безопасности, а также связанным с ней аспектам. Это охрана окружающей среды, охрана труда, честная конкуренция, доступ к рынку, защита прав потребителей и социальные нормы.