В Каменске-Уральском построят новый проезд за 95 миллионов

В районе Южный в Каменске-Уральском в этом году начнут строить новый автомобильный проезд, на который потратят 95 миллионов рублей. Сдадут объект в 2026 году. Об этом сообщает портал KU66.RU.
По новому проезду автолюбители смогу сворачивать с улицы Героев Отечества на улицу Октябрьскую. На первом этапе строительства будет построен путепровод блинной 520 метров шириной в 6 метров с бордюрами. Также вдоль проезда проложат коммунальные и электрические сети.
Дорога обеспечит комфортный проезд к детскому саду, расположенному по адресу Каменская, 95А. Автомобилистам для проезда к дошкольному учреждению теперь не придется проезжать по дворам.