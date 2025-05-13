Золотовалютные резервы Беларуси обновили исторический максимум

Евразийский банк развития в своем еженедельном макрообзоре проинформировал, что в апреле 2025 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 872,7 миллиона долларов и составили 10 942,3 миллиона долларов, обновив исторический максимум.
Достичь рекордный уровень удалось за счет увеличения резервов в иностранной валюте на 513,2 миллиона долларов на фоне роста предложения валюты на внутреннем рынке. Кроме того, этому поспособствовал и еще один фактор — рост цен на золото на 6%, а золото есть в составе резервов.
Евразийский банк развития отметил, что с начала 2025 года золотовалютные резервы Беларуси выросли на 2 019,7 миллиона долларов или более чем на 22%.
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А тем временем, губернатор Гродненской области Юрий Караев сказал, кто оплатил концерт Полины Гагариной в Гродно: «Мы ни рубля на Полину Гагарину или на какой-то другой концерт не взяли» (здесь подробнее).