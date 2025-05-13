Золотовалютные резервы Беларуси обновили исторический максимум

Достичь рекордный уровень удалось за счет увеличения резервов в иностранной валюте на 513,2 миллиона долларов на фоне роста предложения валюты на внутреннем рынке. Кроме того, этому поспособствовал и еще один фактор — рост цен на золото на 6%, а золото есть в составе резервов.