В Ростове до конца года построят 6 новых школ на 6,4 тыс. мест

До конца года планируется сдать шесть новых школьных комплексов, которые примут 6 411 учащихся. Параллельно завершается проектирование еще шести школ на 9 343 места и трех школ на 2 531 место — их строительство начнется в ближайшие годы.
Не менее активно развивается инфраструктура дошкольного образования: проектная документация готова для шести детских садов на 737 мест, а проектирование семи новых объектов на 1 725 мест завершится в текущем году.
Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее поручил усилить темпы строительства социальных объектов.
«Это важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды для наших детей», — подчеркнул мэр, комментируя планы развития.