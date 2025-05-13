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В Ростове до конца года построят 6 новых школ на 6,4 тыс. мест

В 2025 году Ростов-на-Дону значительно расширит сеть образовательных учреждений. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

До конца года планируется сдать шесть новых школьных комплексов, которые примут 6 411 учащихся. Параллельно завершается проектирование еще шести школ на 9 343 места и трех школ на 2 531 место — их строительство начнется в ближайшие годы.

Не менее активно развивается инфраструктура дошкольного образования: проектная документация готова для шести детских садов на 737 мест, а проектирование семи новых объектов на 1 725 мест завершится в текущем году.

Напомним, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь ранее поручил усилить темпы строительства социальных объектов.

«Это важный шаг к созданию комфортной и безопасной среды для наших детей», — подчеркнул мэр, комментируя планы развития.