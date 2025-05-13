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318 киосков планируют ликвидировать в Екатеринбурге до конца года

В Екатеринбурге до конца 2025 года планируют ликвидировать 318 нестационарных торговых объектов.

Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка администрации Максим Чаплыгин.

«В схеме размещения НТО находятся 1,5 тысячи киосков, 321 из них объединен с остановочными навесами. При этом, по современному закону, ларьков на местах посадки общественного транспорта быть не должно, — сообщил Максим Чаплыгин. — По мере истечения срока действия договоров об аренде такие объекты выносятся».

В прошлом году было ликвидировано 412 киосков, в том числе 77 из них находились на остановках. С начала текущего года — уже 30.

На данный момент в Екатеринбурге около 1,5 тысячи мест для киосков. 265 из них уже обновлены, в том году планируется заменить еще 75.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге, на пересечении улиц Заводской и Татищева, демонтировали мини-рынок, который действовал около 30 лет, постепенно расширяясь в обе стороны на перекрестке улиц.

Снос проводился в связи с реализацией проекта по расширению улицы Татищева.