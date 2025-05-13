318 киосков планируют ликвидировать в Екатеринбурге до конца года

Об этом сообщил директор департамента потребительского рынка администрации Максим Чаплыгин.
«В схеме размещения НТО находятся 1,5 тысячи киосков, 321 из них объединен с остановочными навесами. При этом, по современному закону, ларьков на местах посадки общественного транспорта быть не должно, — сообщил Максим Чаплыгин. — По мере истечения срока действия договоров об аренде такие объекты выносятся».
В прошлом году было ликвидировано 412 киосков, в том числе 77 из них находились на остановках. С начала текущего года — уже 30.
На данный момент в Екатеринбурге около 1,5 тысячи мест для киосков. 265 из них уже обновлены, в том году планируется заменить еще 75.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге, на пересечении улиц Заводской и Татищева, демонтировали мини-рынок, который действовал около 30 лет, постепенно расширяясь в обе стороны на перекрестке улиц.
Снос проводился в связи с реализацией проекта по расширению улицы Татищева.