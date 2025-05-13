318 киосков планируют ликвидировать в Екатеринбурге до конца года

«В схеме размещения НТО находятся 1,5 тысячи киосков, 321 из них объединен с остановочными навесами. При этом, по современному закону, ларьков на местах посадки общественного транспорта быть не должно, — сообщил Максим Чаплыгин. — По мере истечения срока действия договоров об аренде такие объекты выносятся».