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Для заправки автобусов Красноярска закупают газ на 1,2 млрд рублей

Объявлен тендер на закупку 19 млн тонн сжиженного природного газа.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Для автобусов Красноярска закупают газ на 1,2 млрд рублей. Об этом говорится на портале госзакупок.

Муниципальное предприятие КПАТП № 7 закупает 19 млн тонн сжиженного природного газа для заправки автобусов. Стоимость тендера — 1,2 млрд рублей. В эти средства включена установка на предприятии модульной криогенной АЗС.

По условиям договора, требуется заправлять до 20 автобусов в час. А в течении пяти суток должна быть возможность заправить 120 автобусов. Требуется также создать резервный запас сжиженного природного газа в размере 52,5 тонн.

Договор с победителем аукциона будет действовать пять лет.

Ранее сообщалось о планах введения новой системы оплаты проезда в общественном транспорте Красноярска.