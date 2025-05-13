В Красноярске приступили к подготовке проходки тоннелей метро до Копылова

В Красноярске метростроители приступили к подготовке проходки тоннелей от железнодорожного вокзала до станции «Улица Копылова». Как сообщила пресс-служба подземки, госэкспертиза согласовала очередной пакет документов.
На улице Социалистическая появится притоннельное сооружение — вентиляционная шахта. Однако перед возведением объекта специалисты проведут археологические изыскания и переоборудуют 70 метров трубопровода для ливневой канализации.
Первая ветка красноярской подземки должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.
Ранее мы писали, что на будущую станцию метротрамвая «Площадь Революции» привезли основные детали тоннелепроходческого комплекса «Анастасия».