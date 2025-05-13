Подросткам запретят открывать счета без согласия родителей

На ближайшем заседании Госдумы планируется обязать банки открывать счета детям от 14 до 18 лет только с письменного согласия родителей. Инициатива связана с ростом мошенничеств и дропперства с участием подростков, чьи карты активно используются в серых схемах.
Как ранее сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин, рабочие поручения даны комитетам Государственной Думы по госстроительству и законодательству и по финансовому рынку.
Госдума уточняет, что ускорить принятие законов, запрещающих без согласия опекунов оказывать банковские услуги несовершеннолетним, поручил ранее президент Владимир Путин.
К слову, также законопроект предусматривает наказание за дропперство. Если человек передает свою банковскую карту за деньги, его могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от трех месяцев до года. Альтернативные наказания включают обязательные работы или ограничение свободы до двух лет.