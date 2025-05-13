Доля теневой экономики в ВВП Узбекистана в I квартале 2025 года — инфографика

В первом квартале 2025 года доля ненаблюдаемой экономики в ВВП Узбекистана составила 32%. В прошлом году — 34,8% от ВВП.
По итогам января — марта 2025 года валовая добавленная стоимость ненаблюдаемой экономики в республике составила 106,8 трлн сумов.
При этом от общей суммы ненаблюдаемой экономики 26,2%, или 28 трлн сумов приходится на теневую экономику, а 73,8% (78,8 трлн сумов) — на деятельность домохозяйств и физлиц (осуществляемую без регистрации в установленном порядке).
Наибольшая доля ненаблюдаемой экономики — в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (84,1%). В строительстве она составляет 41,5%, в сфере услуг — 36,2%, а в промышленности — 8,5%.
Ненаблюдаемая экономика включает в себя все виды экономической деятельности, которые не учитывают в официальной статистике.
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