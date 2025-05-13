Доля теневой экономики в ВВП Узбекистана в I квартале 2025 года — инфографика

При этом от общей суммы ненаблюдаемой экономики 26,2%, или 28 трлн сумов приходится на теневую экономику, а 73,8% (78,8 трлн сумов) — на деятельность домохозяйств и физлиц (осуществляемую без регистрации в установленном порядке).