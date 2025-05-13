Застройщиков в Ростовской области обяжут соблюдать новые требования

В частности, застройщики, реализующие проекты от 300 тысяч квадратных метров, будут обязаны строить школы, детские сады и поликлиники. В качестве стимула, таким застройщикам будет предоставлена возможность аренды земли без проведения торгов. Также, инвесторы смогут частично финансировать строительство школ (не менее 50% расходов), а остальная часть будет покрываться из муниципального бюджета. После завершения строительства проектная документация перейдет в собственность муниципалитета.