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Застройщиков в Ростовской области обяжут соблюдать новые требования

Застройщиков в Ростовской области обяжут соблюдать новые требования. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области застройщиков ожидают нововведения, которые потребуют уделять внимание не только объему жилья, но и созданию социальной инфраструктуры.

В частности, застройщики, реализующие проекты от 300 тысяч квадратных метров, будут обязаны строить школы, детские сады и поликлиники. В качестве стимула, таким застройщикам будет предоставлена возможность аренды земли без проведения торгов. Также, инвесторы смогут частично финансировать строительство школ (не менее 50% расходов), а остальная часть будет покрываться из муниципального бюджета. После завершения строительства проектная документация перейдет в собственность муниципалитета.

Рассмотрение данного законопроекта запланировано на ближайшем заседании Законодательного собрания, которое состоится 15 мая.