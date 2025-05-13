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Новосибирск впервые получил 19 миллионов рублей от туристического налога

В мэрии отметили, что это первые поступления от нового сбора.

Источник: Om1 Новосибирск

За первый квартал 2025 года бюджет Новосибирска пополнился на 19,1 миллиона рублей за счёт туристического налога. Как сообщили в пресс-службе мэрии, это первые поступления от нового источника дохода, введённого с января текущего года.

«Сбор туристического налога начался с 1 января 2025 года. Эти средства направят на развитие инфраструктуры города — благоустройство территорий, улучшение туристических маршрутов и создание комфортных условий для гостей», — прокомментировали ситуацию в мэрии Новосибирска.

Платёж производится поквартально: следующий срок уплаты установлен на 28 июля, затем — 28 октября. Сбор администрирует УФНС по Новосибирской области. Последний платёж за 2025 год поступит в январе 2026-го.