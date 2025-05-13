Компании супруги экс-мэра Сочи показали убыток на 7,3 млн рублей

В то же время одно предприятие в Краснодарском крае и еще одно в Ленинградской области завершили отчетный период с убытками. В частности, зарегистрированное в Сочи ООО «Алекс», владеющее салоном красоты «Мон Плеисир», при доходе в 4,7 млн руб. зафиксировало убыток почти в 5,8 млн руб. Затраты организации превысили 10,2 млн руб. Аналогичная динамика наблюдается и у компании «Бизнес Комфорт-Юг», занимающейся арендой автомобилей в Ленобласти. При выручке 5,1 млн руб. расходы достигли 18,5 млн руб., что привело к убытку в 13,6 млн руб.