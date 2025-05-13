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1,1 млрд долларов вложат в развитие аэропорта Астаны

Министерство транспорта РК и компания Terminals Astana Airport Limited (входит в состав Terminals Holding, ОАЭ) подписали долгосрочное инвестиционное соглашение о комплексном развитии международного аэропорта Астаны и прилегающей территории. Общий объём инвестиций составит 1,1 млрд долларов США, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

Что планируется построить:

  • вторую взлётно-посадочную полосу (ВПП);
  • третий пассажирский терминал;
  • cargo-терминал для обработки грузов;

Аэротрополис — многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, гостиницами, бизнес-кластером и торговыми площадями.

Инвестор также займётся модернизацией спецтехники, внедрением цифровых решений и повышением квалификации сотрудников аэропорта на основе международных авиационных стандартов.

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ. Документ предполагает обмен опытом в области автомобильных перевозок и подписание межправительственного соглашения, которое будет регулировать международные автоперевозки между двумя странами.

Сегодня Казахстан имеет 42 действующих межправительственных соглашения по международным автомобильным перевозкам.