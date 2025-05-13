1,1 млрд долларов вложат в развитие аэропорта Астаны

Что планируется построить:
- вторую взлётно-посадочную полосу (ВПП);
- третий пассажирский терминал;
- cargo-терминал для обработки грузов;
Аэротрополис — многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, гостиницами, бизнес-кластером и торговыми площадями.
Инвестор также займётся модернизацией спецтехники, внедрением цифровых решений и повышением квалификации сотрудников аэропорта на основе международных авиационных стандартов.
Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ. Документ предполагает обмен опытом в области автомобильных перевозок и подписание межправительственного соглашения, которое будет регулировать международные автоперевозки между двумя странами.
Сегодня Казахстан имеет 42 действующих межправительственных соглашения по международным автомобильным перевозкам.