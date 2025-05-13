1,1 млрд долларов вложат в развитие аэропорта Астаны

Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Казахстана и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ. Документ предполагает обмен опытом в области автомобильных перевозок и подписание межправительственного соглашения, которое будет регулировать международные автоперевозки между двумя странами.