Где в Минске в апреле продали самые дорогие квартиры

Шестикомнатная квартира в «доме Чижа» на Сторожовской обошлась покупателю примерно в $760 тыс. Она была и самой большой из проданных в апреле — общая площадь жилья составила более 300 кв. м.
Квартира в премиальном жилом комплексе DEPO расположена также в центре города. Она стоила почти столько же — более $750 тыс., но при значительно меньшей площади (всего 125 кв. м). То есть один «квадрат» здесь стоил $6,1 тыс.
По данным ресурса, более 42% из проданных в столице в апреле квартир были однокомнатными, 33% — двухкомнатными, 20% — «трешки». Доля еще больших квартир — чуть более 5%.