Суд решил судьбу договора по вывозу мусора на западе Свердловской области

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил заявление компании «ЭкоПарк» и снял обеспечительные меры, которые блокировали выбор нового мусорного оператора в Свердловской области. Об этом говорится в решении суда, на которое ссылается компания.
Напомним, ООО «ЭкоПарк» в конце апреля выиграло торги по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с зоной деятельности в Западном административно-производственном округе. ООО было учреждено в декабре 2024 года «Корпорацией развития Среднего Урала» и «Богословским производственным бизнес-инкубатором» («дочка» КРСУ). Директором «ЭкоПарка» является Олег Мошкарев, замдиректора КРСУ. Таким образом, новый оператор опосредованно находится под контролем властей Свердловской области.
С ООО «Экопарк» и был заключен договор на десять лет.
Но компания ООО «Экотехпром», которая сама была претендентом на операторство, потребовала признать конкурс недействительными, принять обеспечительные меры в виде запрета минЖКХ заключать соглашение с ООО «ЭкоПарк». Суд 5 мая ходатайство удовлетворил.
Его минЖКХ и госкомпания «ЭкоПарк» и попытались 13 мая оспорить.
В «ЭкоПарк рассказали, что Арбитражный суд Свердловской области отменил все требования к компании “ЭкоПарк” и министерству ЖКХ. “В ходе заседания 13 мая суд рассмотрел ходатайство компании “Экопарк”, выслушал позиции сторон и отменил обеспечительные меры. В вынесении новых обеспечительных мер, введения которых требовало ООО “Экотехпром”, также было отказано. “ЭкоПарк” привлекается к участию в деле в качестве третьего лица”, — прокомментировали в компании.
Известно, что в ходе судебных слушаний «Экотехпром» попытался заменить одни обеспечительные меры другими, но подробностей этого, как и текста решения суда по снятию обеспечительных мер пока не опубликовано.
Нового регионального оператора по обращению с ТКО власти начали искать после того, как компания «ТБО Экосервис» летом 2024 года устроила мусорный коллапс в городах Свердловской области. Около месяца с контейнерных площадок не вывозили отходы. К ситуации вынуждена была подключиться Генпрокуратура. Компания была лишена статуса регоператора. Сейчас обязанности по вывозу мусора в западной части региона (Первоуральск, Ревда, Красноуфимск, Полевской и другие территории) продолжает исполнять екатеринбургская «Спецавтобаза». Ей передали это право на 1 год.