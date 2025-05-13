Суд решил судьбу договора по вывозу мусора на западе Свердловской области

Нового регионального оператора по обращению с ТКО власти начали искать после того, как компания «ТБО Экосервис» летом 2024 года устроила мусорный коллапс в городах Свердловской области. Около месяца с контейнерных площадок не вывозили отходы. К ситуации вынуждена была подключиться Генпрокуратура. Компания была лишена статуса регоператора. Сейчас обязанности по вывозу мусора в западной части региона (Первоуральск, Ревда, Красноуфимск, Полевской и другие территории) продолжает исполнять екатеринбургская «Спецавтобаза». Ей передали это право на 1 год.