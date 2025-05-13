Беларусь и Гвинея-Бисау могут наладить совместный выпуск удобрений

В условиях беспрецедентных санкций Беларусь смогла не только сохранить, но и обеспечить устойчивое развитие своей экономики. Ключевым буфером безопасности стала поддержка России в рамках Союзного государства двух стран. Совместные проекты позволяют развивать высокотехнологичные производства.
Только за последний год в рамках станкостроения и микроэлектроники на 65% увеличился товарооборот. То есть, в этом плане он растет. Конечно, есть подвижки в машиностроении и других отраслях, но это направление особенно важн.
В Беларуси нет богатых залежей углеводородов черных, цветных или редкоземельных металлов. Чтобы заработать, страна должна произвести и реализовать продукцию с высокой добавленной стоимостью. А для этого нужны новые рынки сбыта.
Мы очень заинтересованы в рынках, которые находятся даже вне ЕАЭС. Почему? Потому, что продукцию необходимо реализовать. И рынков даже в рамках ЕАЭС нам не хватает. Поэтому мы идем в Африку. В Египте в зоне свободной торговли Суэцкого канала создается филиал нашего тракторного завода. С Зимбабве заключено соглашение.
Доктор экономических наук Ирина Новикова так же высказала мнение, что налаживание тесных партнерских связей на африканском континенте способствует не только продвижению отечественной продукции, но и развитию совместных проектов.
Если говорить о последних контрактах с Гвинея-Бисау, то здесь интересный может быть проект. Они настроены развивать сельское хозяйство, а мы знаем, что и на российский калий, и на наш калий существуют санкции. Поэтому нам надо искать, куда поставлять. А на территории Гвинея-Бисау есть фосфаты и, по-моему, можно создать такие комплексные удобрения, которые потом поставлять во многие страны Африки. То есть мы ищем даже такие формы взаимодействия.