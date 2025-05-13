Беларусь и Гвинея-Бисау могут наладить совместный выпуск удобрений

Если говорить о последних контрактах с Гвинея-Бисау, то здесь интересный может быть проект. Они настроены развивать сельское хозяйство, а мы знаем, что и на российский калий, и на наш калий существуют санкции. Поэтому нам надо искать, куда поставлять. А на территории Гвинея-Бисау есть фосфаты и, по-моему, можно создать такие комплексные удобрения, которые потом поставлять во многие страны Африки. То есть мы ищем даже такие формы взаимодействия.