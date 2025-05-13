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В Самаре вновь пытаются построить 18-этажные дома напротив Губернского рынка

В областной столице снова решили попытаться возвести многоэтажки рядом с Губернским рынком.

В Правила застройки и землепользования Самары могут внести новую подзону, которая будет использована для строительства домов для обманутых дольщиков.

Участок уже давно привлекал местных застройщиков — это 5131 квадратный метр на улице Буянова. Там могут построить 18-этажные дома без парковочных мест.

Год назад одной из строительных фирм было отказано в застройке. А на этот раз ООО «СЗ Династия-2» решила попробовать построить здания для обманутых дольщиков.

Все решится на публичных заседаниях с 20 мая по 10 июня 2025 года.