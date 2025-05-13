В Самаре вновь пытаются построить 18-этажные дома напротив Губернского рынка

В Правила застройки и землепользования Самары могут внести новую подзону, которая будет использована для строительства домов для обманутых дольщиков.
Участок уже давно привлекал местных застройщиков — это 5131 квадратный метр на улице Буянова. Там могут построить 18-этажные дома без парковочных мест.
Год назад одной из строительных фирм было отказано в застройке. А на этот раз ООО «СЗ Династия-2» решила попробовать построить здания для обманутых дольщиков.
Все решится на публичных заседаниях с 20 мая по 10 июня 2025 года.