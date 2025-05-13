Страсти по проверкам: налоговая система Молдовы дает сбой, утверждает эксперт

Власти при этом сосредоточены в основном на проверке мелких налогоплательщиков, а крупные компании, которые считаются наиболее подверженными риску уклонения от уплаты налогов, редко попадают под контроль. По мнению Ионицэ, это объясняется «политической защитой, которой они пользуются, личными отношениями между бизнесменами и налоговыми инспекторами, а также отсутствием институционального потенциала ГНС для рассмотрения сложных дел».