Страсти по проверкам: налоговая система Молдовы дает сбой, утверждает эксперт

Напомним, в начале мая Международный валютный фонд раскритиковал Государственную налоговую службу (ГНС) Молдовы за неэффективные проверки и нарушение конфиденциальности налогоплательщиков. Ведомству указали на нецелесообразные действия и нарушение международных стандартов конфиденциальности. Эксперты фонда отметили, что проверки в большинстве случаев не связаны с реальными фискальными рисками. МВФ также отметил, что до апреля 2026 года публичное объявление о проверках должно быть полностью устранено.
Как показали результаты проведенного молдавскими экспертами анализа, 93% проводимых ГНС проверок осуществляются без изучения рисков, что делает их практически случайными. Таким образом, только 7% этих проверок дают конкретные результаты.
Это крайне низкая эффективность и серьезная трата административного ресурса.
Власти при этом сосредоточены в основном на проверке мелких налогоплательщиков, а крупные компании, которые считаются наиболее подверженными риску уклонения от уплаты налогов, редко попадают под контроль. По мнению Ионицэ, это объясняется «политической защитой, которой они пользуются, личными отношениями между бизнесменами и налоговыми инспекторами, а также отсутствием институционального потенциала ГНС для рассмотрения сложных дел».
Налог обходит стороной «акул» и нападает на «мелкую рыбешку» — полная противоположность тому, что происходит в современной экономике.
Крайне неэффективна, по мнению Ионицэ, и система штрафов, которые трудно применить и практически невозможно взыскать.