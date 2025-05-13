Состояние теплосетей ухудшилось в Екатеринбурге после отопительного сезона

По его словам, если в прошлом сезоне было зафиксировано 503 повреждения на сетях, то в сезоне 2024/2025 гг. их количество составило 536. Наибольшее количество аварий было зафиксировано на сетях в Орджоникидзевском районе. Там было зарегистрировано 37 аварий на магистральных трубопроводах и еще 168 — на распределительных сетях.