Состояние теплосетей ухудшилось в Екатеринбурге после отопительного сезона

В Екатеринбурге во время минувшего отопительного сезона число аварий на распределительных сетях теплоснабжения выросло в сравнении с прошлым годом. Это следует из данных, которые представил директор департамента ЖКХ мэрии Александр Брагин на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию городской думы.
По его словам, если в прошлом сезоне было зафиксировано 503 повреждения на сетях, то в сезоне 2024/2025 гг. их количество составило 536. Наибольшее количество аварий было зафиксировано на сетях в Орджоникидзевском районе. Там было зарегистрировано 37 аварий на магистральных трубопроводах и еще 168 — на распределительных сетях.
В прошлом году представители Свердловского филиала ПАО «Т Плюс» говорили, что в Екатеринбурге изношено 73% теплосетей. Кроме того, из-за роста жилищного строительства необходимо построить новые источники теплогенерации. Для того, чтобы ускорить темпы ремонта сетей и построить котельные, необходимо привлечь порядка 90 млрд рублей. Для этого в Свердловском филиале ПАО «Т Плюс» предложили перевести Екатеринбург в новую тарифную зону по отоплению, на метод «альтернативной котельной».