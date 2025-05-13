В Омской области заложили новый лесопитомник

Новый питомник создали в Омской области сотрудники Седельниковского лесхоза. Он необходим для выращивания посадочного материала для собственных нужд. 2,5 кг семян засеяли на площади 0,04 га. Лесхозы подготавливают почву, производят посев семян.
Как сообщает главное управление лесного хозяйства Омской области, в этом году Черлакский и Степной лесхозы посеяли в своих питомниках по 19 кг семян сосны, а Большереченский — 20 кг сосны. Рекорд по объемам посева этой весной держит Омский лесхоз. Его работники посеяли 20 кг семян сосны обыкновенной и 5 кг семян ели сибирской. Работы также завершены в питомниках Крутинского, Любинского и Тюкалинского лесхозов. Мероприятия ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».