В Омской области заложили новый лесопитомник

Как сообщает главное управление лесного хозяйства Омской области, в этом году Черлакский и Степной лесхозы посеяли в своих питомниках по 19 кг семян сосны, а Большереченский — 20 кг сосны. Рекорд по объемам посева этой весной держит Омский лесхоз. Его работники посеяли 20 кг семян сосны обыкновенной и 5 кг семян ели сибирской. Работы также завершены в питомниках Крутинского, Любинского и Тюкалинского лесхозов. Мероприятия ведутся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».