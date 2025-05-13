Мэрия Екатеринбурга планирует потратить на транспорт до 18 миллиардов рублей

Власти Екатеринбурга рассматривают поправки, которые хотят внести в городской бюджет. В ходе этого были внесены изменения в расходы на сферу общественного транспорта. Планируется, что на эти цели финансирование вырастет до 43%. Таким образом городу будет выделено на транспорт до восемнадцати миллиардов рублей. Гордума в ходе заседания рассмотрит это решение.
В ходе транспортной реформы уральской столице необходимы новые автобусы и трамваи. Так, на их закупку власти закладывают бюджет до 325,5 миллионов рублей, вместо 220 миллионов. Появилась еще одна статья расходов, касающаяся транспорта. На нее хотят выделить 383,4 миллиона рублей.
К тому же, увеличился бюджет на работу городских учреждений. Сумма выросла с 9, 9 миллионов рублей до 205,1 миллионов рублей.