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Мэрия Екатеринбурга планирует потратить на транспорт до 18 миллиардов рублей

Власти Екатеринбурга намерены поднять расходы на городской транспорт.

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга рассматривают поправки, которые хотят внести в городской бюджет. В ходе этого были внесены изменения в расходы на сферу общественного транспорта. Планируется, что на эти цели финансирование вырастет до 43%. Таким образом городу будет выделено на транспорт до восемнадцати миллиардов рублей. Гордума в ходе заседания рассмотрит это решение.

В ходе транспортной реформы уральской столице необходимы новые автобусы и трамваи. Так, на их закупку власти закладывают бюджет до 325,5 миллионов рублей, вместо 220 миллионов. Появилась еще одна статья расходов, касающаяся транспорта. На нее хотят выделить 383,4 миллиона рублей.

К тому же, увеличился бюджет на работу городских учреждений. Сумма выросла с 9, 9 миллионов рублей до 205,1 миллионов рублей.