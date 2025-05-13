Общественный совет такси: волна повышения цен захлестнет рынок такси с 2026 года

«Ни по надежности, ни по комфорту, ни по безопасности [автомобили, подходящие под новые требования] не тянут на 2025 год. Я удивляюсь, почему еще молчат пассажиры. К сожалению, выбор [автомобилей такси] невелик. Нужно задумываться о том, чтобы сделать автомобиль для такси — нормальный, большой, надежный и безопасный для водителей и пассажиров», — заявил он.