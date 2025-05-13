Между Екатеринбургом и Верхней Пышмой может быть запущен беспилотный трамвай

В Екатеринбурге рассматривают возможность запуска беспилотного трамвая. Он будет курсировать между Екатеринбургом и Верхней Пышмой. Об этом информируют представители группы «Мовиста».
— Проведенные исследования подтвердили техническую возможность внедрения беспилотного режима. Также они получили поддержку областного правительства, — рассказал директор «Мовисты» Алексей Зотов.
Как уточнили представители, на маршруте используют только низкопольные трамваи. И в депо имеются автоматизированные процессы. Благодаря им, возможно запускать беспилотное курсирование таких трамваев.