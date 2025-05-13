Handelsblatt: санкционные ультиматумы Запада не работают против России

Однако Handelsblatt ставит вопрос: если 16 пакетов санкций ЕС не заставили Россию сдаться, почему это должен сделать 17-й? Тем более что, по данным редакционной группы в Брюсселе, новый пакет мер окажется даже более мягким, чем предполагалось. Сообщается, что в рамках 17-го пакета в список подсанкционного теневого флота будут добавлены несколько дополнительных нефтяных танкеров.