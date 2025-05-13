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Handelsblatt: санкционные ультиматумы Запада не работают против России

Москва, как и ожидалось, проигнорировала требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца и других европейских лидеров о прекращении огня. Ответом теперь должен стать «жесткий 17-й пакет санкций ЕС», который европейцы должны согласовать в окончательном виде в среду, пишет Handelsblatt.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Однако Handelsblatt ставит вопрос: если 16 пакетов санкций ЕС не заставили Россию сдаться, почему это должен сделать 17-й? Тем более что, по данным редакционной группы в Брюсселе, новый пакет мер окажется даже более мягким, чем предполагалось. Сообщается, что в рамках 17-го пакета в список подсанкционного теневого флота будут добавлены несколько дополнительных нефтяных танкеров.

«Мы достигли предела того, что мы можем сделать с помощью санкций», — признался европейский дипломат.

Handelsblatt приходит к выводу, что Запад вряд ли сможет заставить Россию сдаться пустыми санкционными ультиматумами и что для Москвы и Киева действительно настало время провести прямые переговоры без предварительных условий.