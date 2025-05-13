Нацбанк Молдовы ожидает снижение инфляции со второго квартала 2025 года

В течение первых двух последовательных кварталов прогноза годовой уровень инфляции будет находиться выше верхней границы диапазона колебаний и вернется в пределы диапазона с четвертого квартала 2025 года, где и останется до конца прогнозного периода.
Согласно отчету, январе-марте годовой уровень инфляции продолжил восходящую траекторию, увеличившись с 7% в декабре 2024 года до 8,8% в марте 2025 года. Это было обусловлено динамикой регулируемых цен в контексте корректировки тарифов на сетевой газ, тепло- и электроэнергию, — отмечает Нацбанк.
Годовой уровень инфляции без учета этого влияния в марте 2025 года составил около 6,3%, что находится в пределах целевого показателя. При этом среднегодовой уровень инфляции в первом квартале 2025 года составил 8,8%, что примерно на 2,9 процентных пункта выше показателя предыдущего квартала, также отмечено в отчете.
Как уточнили в НБМ, текущий прогноз инфляции по сравнению с прогнозом в Отчете об инфляции за февраль 2025 года незначительно пересматривался в сторону повышения в течение первых двух последовательных кварталов сопоставимого периода, а начиная с первого квартала 2026 года — в сторону понижения.