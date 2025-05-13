Нацбанк Молдовы ожидает снижение инфляции со второго квартала 2025 года

Годовой уровень инфляции без учета этого влияния в марте 2025 года составил около 6,3%, что находится в пределах целевого показателя. При этом среднегодовой уровень инфляции в первом квартале 2025 года составил 8,8%, что примерно на 2,9 процентных пункта выше показателя предыдущего квартала, также отмечено в отчете.