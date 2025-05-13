Фельдшерам и младшему медперсоналу в Крыму поднимут зарплаты

Фельдшеры в Крыму получат прибавку к зарплате в 10 тысяч рублей, а младшие медицинские работники — в 5 тысяч, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко в эфире «Радио Крым». Он отметил, что таким образом пытаются решить проблему нехватки кадров.