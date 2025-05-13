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Фельдшерам и младшему медперсоналу в Крыму поднимут зарплаты

Фельдшерам поднимут зарплату на 10 тысяч рублей, младшим медработникам — на 5.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму с мая 2025 года планируется увеличение заработной платы для фельдшеров и младшего медицинского персонала.

Фельдшеры в Крыму получат прибавку к зарплате в 10 тысяч рублей, а младшие медицинские работники — в 5 тысяч, сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко в эфире «Радио Крым». Он отметил, что таким образом пытаются решить проблему нехватки кадров.

Мы нашли возможность поднять зарплату среднему медицинскому персоналу. Это капля в море, но поверьте, мы делаем все, чтобы найти возможность увеличить зарплату людям.

подчеркнул Олефиренко