Кубань с начала года приняла более 3,5 млн туристов

«Необходимо усилить патрулирование: улицы, парки, набережные будут под постоянным контролем, в том числе с участием казачьих дружин. Нужно работать на опережение, предотвращать риски, а не реагировать на последствия. Наша общая задача — сохранить статус самого безопасного и надежного курорта страны», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.