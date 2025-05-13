Экономист Лобода: в РФ упал интерес к валютам недружественных стран

В России спрос на наличные доллары США остается крайне низким на протяжении последних десяти лет, сообщил в беседе с RT экономист Андрей Лобода.
«Спрос на них остается крайне низким уже более десяти лет. Даже в период накала геоэкономической напряженности и политических страстей очередей в обменники не наблюдалось», — сказал он.
Эксперт отметил, что у россиян заметно снизился интерес к наличным валютам недружественных стран.
Он напомнил, что в РФ сейчас один из самых высокоразвитых внебиржевых валютных рынков.
Ранее эксперт Инна Литвиненко предупредила, что российские туристы рискуют столкнуться с трудностями при обмене долларов старого образца в популярных курортных странах.
По ее словам, ситуация может быть связана с неформальными санкционными мерами против граждан РФ в ряде государств.