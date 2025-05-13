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Экономист Лобода: в РФ упал интерес к валютам недружественных стран

Лобода заверил, что наличные доллары нового или строго образца граждан особо не волнуют.

Источник: Аргументы и факты

В России спрос на наличные доллары США остается крайне низким на протяжении последних десяти лет, сообщил в беседе с RT экономист Андрей Лобода.

«Спрос на них остается крайне низким уже более десяти лет. Даже в период накала геоэкономической напряженности и политических страстей очередей в обменники не наблюдалось», — сказал он.

Эксперт отметил, что у россиян заметно снизился интерес к наличным валютам недружественных стран.

Он напомнил, что в РФ сейчас один из самых высокоразвитых внебиржевых валютных рынков.

Ранее эксперт Инна Литвиненко предупредила, что российские туристы рискуют столкнуться с трудностями при обмене долларов старого образца в популярных курортных странах.

По ее словам, ситуация может быть связана с неформальными санкционными мерами против граждан РФ в ряде государств.