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В Госдуме хотят ввести дополнительную выплату для ряда бюджетников

В Госдуме предложили поощрять ежегодными выплатами медиков, учителей и научных работников.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате для медиков, учителей и научных работников и фармацевтов. Об этом ТАСС проинформировала пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду», члены которой являются авторами инициативы (руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков).

Уточняется, что размер выплаты будет определяться как разница между фактически уплаченным НДФЛ за прошедший год и суммой налога, рассчитанного по 6-процентной ставке с того же объема доходов.

Согласно положениям законопроекта, подача заявлений на получение выплаты будет возможна в период с 1 июня по 1 октября. При этом территориальные подразделения Пенсионного фонда получат право на проверку достоверности представленных сведений.

Ранее в ГД РФ предложили платить россиянам за информацию о нелегальных мигрантах.