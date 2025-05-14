В Хабаровске с 1 июля снова вырастут тарифы на коммуналку

Важно отметить, что в разных муниципальных образованиях региона могут действовать разные тарифы, и изменения могут варьироваться в зависимости от местных особенностей. Однако, несмотря на рост тарифов, власти обещают, что совокупный рост коммунальных платежей для большинства жителей Хабаровского края не превысит 3,8% в сравнении с первой половиной года. Новые квитанции с актуальными тарифами жители получат в августе 2025 года.