Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске с 1 июля снова вырастут тарифы на коммуналку

Тарифы на электричество, тепло, воду и водоотведение вырастут на 12−24%.

Источник: Правительство Хабаровского края

С 1 июля 2025 года в Хабаровске и других муниципалитетах края произойдет резкое повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, стоимость электричества вырастет на 12%. Для жителей Хабаровска с газовыми плитами тариф составит 6,78 рубля за киловатт-час, а для тех, кто пользуется электроплитами — 3,44 рубля, что на 13 копеек больше, чем раньше.

Тепловая энергия также поднимется на 12%, с 1846,87 рубля до 1917,05 рубля за гигакалорию. Это изменение коснется и стоимости горячей воды. Холодная вода и водоотведение подорожают на 24%, теперь кубометр воды будет стоить 52,32 рубля вместо прежних 45,74 рублей.

Важно отметить, что в разных муниципальных образованиях региона могут действовать разные тарифы, и изменения могут варьироваться в зависимости от местных особенностей. Однако, несмотря на рост тарифов, власти обещают, что совокупный рост коммунальных платежей для большинства жителей Хабаровского края не превысит 3,8% в сравнении с первой половиной года. Новые квитанции с актуальными тарифами жители получат в августе 2025 года.