В Хабаровске с 1 июля снова вырастут тарифы на коммуналку

С 1 июля 2025 года в Хабаровске и других муниципалитетах края произойдет резкое повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, стоимость электричества вырастет на 12%. Для жителей Хабаровска с газовыми плитами тариф составит 6,78 рубля за киловатт-час, а для тех, кто пользуется электроплитами — 3,44 рубля, что на 13 копеек больше, чем раньше.
Тепловая энергия также поднимется на 12%, с 1846,87 рубля до 1917,05 рубля за гигакалорию. Это изменение коснется и стоимости горячей воды. Холодная вода и водоотведение подорожают на 24%, теперь кубометр воды будет стоить 52,32 рубля вместо прежних 45,74 рублей.
Важно отметить, что в разных муниципальных образованиях региона могут действовать разные тарифы, и изменения могут варьироваться в зависимости от местных особенностей. Однако, несмотря на рост тарифов, власти обещают, что совокупный рост коммунальных платежей для большинства жителей Хабаровского края не превысит 3,8% в сравнении с первой половиной года. Новые квитанции с актуальными тарифами жители получат в августе 2025 года.