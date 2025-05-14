В Хабаровском крае модернизируют аэропорт в Ульчском районе

Аэропорт Богородское (код ИКАО: UHNB) расположен в 570 км от Хабаровска. Он входит в структуру ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», подведомственного Росавиации. Сейчас оттуда дважды в неделю летают самолёты L-410 и Ан-24 в Хабаровск. За последние 10 лет пассажиропоток вырос в 2,6 раза и составил в 2024 году 3600 человек. Только в I квартале 2025 года аэропорт обслужил 919 пассажиров и перевёз 4,2 тонны груза и почты.