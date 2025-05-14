В Хабаровском крае модернизируют аэропорт в Ульчском районе

В Хабаровском крае новое служебно-пассажирское здание в Богородском повысит комфорт работы воздушного транспорта для жителей Ульчского района и его гостей, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
В аэропорту местных воздушных линий села Богородское Хабаровского края начнётся строительство нового одноэтажного терминала площадью 540 кв. м. Он заменит здание постройки 1957 года, которое уже не отвечает современным требованиям. Новый терминал увеличит пропускную способность почти в три раза — с 13 до 35 пассажиров в час.
В терминале появится всё необходимое: комната матери и ребёнка, душевые, доступная среда для маломобильных граждан. Первых пассажиров он примет уже в начале 2027 года.
Контракт на поставку и монтаж выиграла иркутская компания «ПрофСтрой». Стоимость работ составит 262 млн рублей. Финансирование идёт из фонда капитального ремонта аэродромов, созданного в 2024 году по поручению президента Владимира Путина. Фонд действует в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры воздушного транспорта» и покрывает расходы на установку светосигнального оборудования, капитальный ремонт и возведение новых объектов.
По словам Натальи Андриановой, развитие таких объектов отвечает стратегическим задачам — улучшению транспортной доступности регионов, росту мобильности населения и, в конечном итоге, положительно влияет на экономику.
Аэропорт Богородское (код ИКАО: UHNB) расположен в 570 км от Хабаровска. Он входит в структуру ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», подведомственного Росавиации. Сейчас оттуда дважды в неделю летают самолёты L-410 и Ан-24 в Хабаровск. За последние 10 лет пассажиропоток вырос в 2,6 раза и составил в 2024 году 3600 человек. Только в I квартале 2025 года аэропорт обслужил 919 пассажиров и перевёз 4,2 тонны груза и почты.
Богородское — административный центр Ульчского района с населением около 14 тысяч человек. Новый терминал даст толчок развитию района, улучшит логистику и качество жизни.
Развитие аэропорта здесь продолжается десятилетиями. Сначала это был грунтовый аэродром для Ан-2. В 1960−70-х годах взлётно-посадочную полосу удлинили до 1300 метров — начали принимать Ил-14 и Як-40. В 2003 году построили железобетонную ВПП, в 2012—2013 годах — удлинили её до 1400 метров. В 2023 году добавили освещение, позволив принимать рейсы в тёмное время суток.
Сегодня аэропорт способен принимать самолёты четвёртого класса, все типы вертолётов и часть третьего класса (например, Ан-24 и Як-40). К 2030 году на Дальнем Востоке объёмы внутрирегиональных авиаперевозок должны достигнуть 4 миллионов человек в год. Строительство нового терминала в Богородском — шаг к этой цели.