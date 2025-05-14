Глава РСПП Шохин назвал условия для возвращения западного бизнеса в РФ

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что одного лишь выражения сожаления со стороны западных компаний, которые ранее ушли с российского рынка, недостаточно для возобновления их деятельности в России. Путин также выразил несогласие с возможностью возвращения в страну тех брендов, которые, по его словам, проявляли неуважение к РФ или поддерживали ВСУ. Президент отметил, что при рассмотрении вопроса о допуске западных компаний на российский рынок приоритет будет отдаваться национальным интересам.