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Какие ошибки совершают россияне при накоплении денег

При формировании сбережений россияне нередко допускают типичные ошибки, например хранят деньги в наличных, откладывают нерегулярно и создают недостаточную финансовую подушку. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Эксперт предостерегает, что держать деньги под подушкой невыгодно.

При формировании сбережений россияне нередко допускают типичные ошибки, например хранят деньги в наличных, откладывают нерегулярно и создают недостаточную финансовую подушку. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

«Некоторые откладывают 10−20% ежемесячно, накапливая сумму, равную трём зарплатам. Но в условиях частых кризисов важно иметь “подушку” минимум на полгода, а лучше — на год», — сообщила агентству «Прайм» Ермилова.

Эксперт добавила, что многие копят «как получится», без системы. А без четкого плана накопить значительную сумму практически невозможно".

Ещё одна ошибка — хранение сбережений «под матрасом». "Деньги должны работать: размещайте их на вкладах или счетах. Чем больше сумма, тем выгоднее условия по процентам, советует Ермилова.

К 2030 году российские власти планируют довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Министр финансов Иван Чебесков заявил, что власти стараются создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе.