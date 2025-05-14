Какие ошибки совершают россияне при накоплении денег

Эксперт предостерегает, что держать деньги под подушкой невыгодно.
При формировании сбережений россияне нередко допускают типичные ошибки, например хранят деньги в наличных, откладывают нерегулярно и создают недостаточную финансовую подушку. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
«Некоторые откладывают 10−20% ежемесячно, накапливая сумму, равную трём зарплатам. Но в условиях частых кризисов важно иметь “подушку” минимум на полгода, а лучше — на год», — сообщила агентству «Прайм» Ермилова.
Эксперт добавила, что многие копят «как получится», без системы. А без четкого плана накопить значительную сумму практически невозможно".
Ещё одна ошибка — хранение сбережений «под матрасом». "Деньги должны работать: размещайте их на вкладах или счетах. Чем больше сумма, тем выгоднее условия по процентам, советует Ермилова.
К 2030 году российские власти планируют довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Министр финансов Иван Чебесков заявил, что власти стараются создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе.