Какие ошибки совершают россияне при накоплении денег

К 2030 году российские власти планируют довести долю долгосрочных сбережений граждан до 40%. Министр финансов Иван Чебесков заявил, что власти стараются создать такие условия и инструменты, чтобы гражданину было интересно инвестировать и сберегать в долгосрочной перспективе.