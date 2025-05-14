В Госдуме рассказали о схеме перевыпуска SIM-карт умерших людей: вот что надо знать

Депутат Госдумы Антон Немкин, курирующий проект «Цифровая Россия», предупредил о новой схеме мошенничества с SIM-картами. По его словам, злоумышленники переоформляют номера умерших граждан, получая доступ к их банковским аккаунтам и мессенджерам. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«При помощи поддельных документов и информации, полученной из открытых источников или баз данных, злоумышленники обращаются к мобильным операторам и получают новый экземпляр SIM-карты с тем же номером», — сказал Немкин.
Он также пояснил, что после успешной активации переоформленной SIM-карты злоумышленники могут легко восстановить контроль над всеми учетными записями, привязанными к данному номеру телефона в качестве основного способа верификации.
Ранее в Мособлдуме предупредили о новых схемах кибермошенниках перед ЕГЭ и сезоном отпусков, путем создания поддельных сайтов.