Депутат Колунов: курение на общих подъездных балконах грозит штрафом

Курение на балконах многоквартирных домов может повлечь административную ответственность в виде штрафа от 500 до 1 500 рублей. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов (партия «Единая Россия»).
«В соответствии с законом запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов», — напомнил зампред.
Как пояснил Колунов, если табачный дым из квартиры курильщика проникает в соседние помещения, пострадавшие жильцы вправе подать жалобу в управляющую компанию, Роспотребнадзор или правоохранительные органы.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь напомнил о существовании закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который подразумевает запрет курения на лестничных клетках, в коридорах, лифтах и на общих балконах.