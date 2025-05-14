В Красноярском крае начали ремонт дороги в районе Минино

Состояние дорог регулярно волнует красноярцев. «Съезд с Копыловского моста и наша многострадальная улица Киренского. Посмотрите, что здесь творится, какие огромные ямы! Называется, сделали осенью ремонт. Вместе со снегом исчез асфальт. Деньги просто закопали», — возмущается жительница Красноярска Евгения Дроздова.