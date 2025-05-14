В Красноярском крае начали ремонт дороги в районе Минино

Дорожники Красноярского края начали ремонт дороги в районе Минино-Овинный в Емельяновском районе. Общая протяжённость участка составляет 2,7 км, а стоимость работ — 48,2 млн рублей.
«Сейчас подрядчик приступил к устройству водоотводных канав, демонтажу барьерного ограждения, расчистке полосы отвода, укладке выравнивающего слоя. Полностью завершить работы планируется уже к концу июня», — говорит руководитель КРУДОР Андрей Журавлев.
Жители жаловались на выкрашивание покрытия, выбоины, разрушение кромок, трещины, колейность, повреждения барьеров и дорожных знаков. Подрядчик уложит новое асфальтобетонное покрытие на всём протяжении участка, обустроит автобусную остановку, отсыплет обочины, установит новые знаки и расчистит кюветы от растительности.
Состояние дорог регулярно волнует красноярцев. «Съезд с Копыловского моста и наша многострадальная улица Киренского. Посмотрите, что здесь творится, какие огромные ямы! Называется, сделали осенью ремонт. Вместе со снегом исчез асфальт. Деньги просто закопали», — возмущается жительница Красноярска Евгения Дроздова.
С наступлением весны и на других городских и краевых дорогах похожая картина.