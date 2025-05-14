В Пермском крае начали капитально ремонтировать мост через речку Кашкалак

* Увеличить длину моста с 12,91 до 16,1 метра; * Заменить старое цементобетонное покрытие на новое из асфальтобетона; * Установить металлические ограждения; * Обустроить систему освещения; * Расширить проезжую часть на подходах к мосту до 12,65 метра; * Повысить категорию дороги с IV до III, что даст возможность увеличить допустимую скорость движения с 40 до 60 км/ч.