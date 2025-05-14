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В Пермском крае начали капитально ремонтировать мост через речку Кашкалак

Завершить ремонт планируют в течение строительного сезона 2025 года.

Источник: Минтранс Пермского края

В Пермском крае начался капитальный ремонт моста через реку Кашкалак, расположенного на дороге «Барда — Ятыш — Кукуштан — Чайковский». Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Пермского края.

На время работ движение транспорта будет организовано по временной схеме, чтобы свести неудобства для жителей и проезжающих к минимуму. Завершить ремонт планируют в течение строительного сезона 2025 года.

Что планируется сделать:

* Увеличить длину моста с 12,91 до 16,1 метра; * Заменить старое цементобетонное покрытие на новое из асфальтобетона; * Установить металлические ограждения; * Обустроить систему освещения; * Расширить проезжую часть на подходах к мосту до 12,65 метра; * Повысить категорию дороги с IV до III, что даст возможность увеличить допустимую скорость движения с 40 до 60 км/ч.

Завершить ремонт планируют в течение строительного сезона 2025 года.