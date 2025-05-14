В Новосибирской области производство лекарств увеличилось на 18,4 процента

С начала 2025 года производство лекарств в Сибири выросло почти на 19 процентов. В частности, в Новосибирской области этот показатель с января по март увеличился на 18,4 процента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.
— Фармацевтические предприятия в нашем регионе активно запускают новые цеха и расширяют ассортимент, — отметили в министерстве.
Что касается ситуации в целом по Сибири, то фармпредприятия научились справляться с санкциями и другими сложностями. Они поставляют не только оригинальные препараты, но и аналоги зарубежных брендов.