Путин назвал главный критерий отбора компаний, возвращающихся в Россию: ну и пускай сидят, бог с ними

Россия не пустит те иностранные бренды на свой рынок, появление которых будет стране невыгодно. Об этом заявил на встрече с сообществом «Деловая Россия» президент страны Владимир Путин.
«Нам надо смотреть на эти вопросы с прагматической точки зрения. Выгодно нам, чтобы компания вернулась, — ее надо пускать. Невыгодно — надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть», — сказал глава государства.
Российский лидер также отметил, что одних извинений от представителей западного бизнеса для возвращения на российский рынок будет явно недостаточно. И российские власти будут смотреть, кто из западных брендов как себя вел, уходя из страны:
«Кто-то нахамил, оскорблял нас — ну, пускай сидит где-то, бог с ними», — добавил Путин.
Президент уточнил также, что давно и лично знает многих из них и относится к ним с уважением, однако для того, чтобы возобновить свою деятельность в России, нужны более веские причины.
Весной 2022 года, когда началась специальная военная операция, каждый день ленты пестрели новостями об уходе иностранных компаний «недружественных стран» из России. Одни корпорации «приостанавливали деятельность», другие — частично сокращали ассортимент, третьи продолжали работать, несмотря на громкие заявления. Были и те, кто громко хлопнул дверью.
По данным на август того года более 500 организаций либо полностью прекратили деятельность на рынке России, либо приостановили ее. Однако на деле ситуация была менее экономически драматичная.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров тогда заявил, что из 25 тысяч зарубежных компаний, зарегистрированных в России, по факту ушли не более 150. А многие приобрели новых владельцев и новые названия, и продолжили работать в России.
К слову, к 2024 году число фирм, покинувших российский рынок, увеличилось до символических 666. Почти сразу стало понятно, что зарубежные фирмы с уходом из России потеряли миллиарды долларов.
А в апреле этого года спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев в своем интервью телеканалу Fox News напомнил американской аудитории о потерях от ухода из РФ именно американского бизнеса.
По словам российского представителя, американские компании уже потеряли около 300 миллиардов долларов потенциальной прибыли из-за ухода с российского рынка. Санкции, возможно, будут смягчены, когда эти компании захотят вернуться и воспользоваться бизнес-возможностями в России.