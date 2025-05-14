Красноярка засудила «Спортмастер» из-за подарочных сертификатов

Как рассказали в Роспотребнадзоре, женщина купила два сертификата магазина общим номиналом 6000 рублей. Воспользоваться ими она смогла только спустя полгода после окончания срока их действия. Но продавец отказался принять сертификаты в счет оплаты покупки, сообщив, что они уже недействительны. В возврате денег за неиспользованные подарочные сертификаты также было отказано.