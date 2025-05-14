Красноярка засудила «Спортмастер» из-за подарочных сертификатов

Суд обязал «Спортмастер» выплатить красноярке пятикратную стоимость неиспользованных подарочных сертификатов.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, женщина купила два сертификата магазина общим номиналом 6000 рублей. Воспользоваться ими она смогла только спустя полгода после окончания срока их действия. Но продавец отказался принять сертификаты в счет оплаты покупки, сообщив, что они уже недействительны. В возврате денег за неиспользованные подарочные сертификаты также было отказано.
Суд признал такие действия незаконными и взыскал с ООО «Спортмастер» в пользу женщины 33 000 рублей, в том числе стоимость сертификатов, неустойку за нарушение срока возврата денег, моральный вред, штраф и иные понесенные расходы. Решение вступило в законную силу.
Напомним, в случае с подарочными сертификатами незаконными считаются следующие ограничения: по сроку действия; по возможности возврата цены сертификата или остатка денег; по возврату и замене товаров, приобретенных на него.