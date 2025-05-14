Омский регион стал первым в Сибири по промышленному росту

Омская область возглавила рейтинг Сибирского федерального округа по индексу промышленного роста в первом квартале 2025 года. Этот показатель достиг в регионе 102,6%, что выше средних показателей не только по Сибири, но и по России.
Как сообщили в региональном минпромторге, активнее всего в регионе развивались обрабатывающие производства. Здесь индекс роста достиг 103,2%. По СФО — 98,5%. Также положительная динамика отмечена в производстве текстильных изделий, бумаги и бумажных изделий, кокса и нефтепродуктов, металлических изделий, полиграфической деятельности и других отраслях производства.