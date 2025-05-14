Аэропорт Красноярск увеличил пассажиропоток на 7% в апреле

Количество внутренних рейсов составило 267 227 пассажиров (+5%), международных — 62 209 (+12%). В общей сложности за первые четыре месяца года услугами аэропорта воспользовались 1,26 млн человек, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Наиболее востребованными направлениями стали Москва, Новосибирск, Норильск, Пхукет и Сочи. В числе крупнейших перевозчиков — «Россия», «Аэрофлот», S7 Airlines, Utair, «КрасАвиа» и NordStar. Всего в апреле было выполнено 1 590 рейсов.
Кроме того, аэропорт Красноярск вошел в ТОП-10 удобных аэропортов России по версии Forbes и завоевал серебряную награду премии «Крылья России».