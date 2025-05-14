Россиянам рассказали, в каких отраслях выросли зарплаты в два раза за 5 лет

Эксперт уточнил, что в этом году пока индекс производства говорит о его снижении в металлургии на 2,8% в сравнении 1 квартала 2025 года с 1 кварталом 2024 года. Поэтому, как отметил Балынин, большого роста средних зарплат в металлургии не ожидается. В среднем по итогам 2025 года они будут на уровне 115−118 тысяч рублей.