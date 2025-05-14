Россиянам рассказали, в каких отраслях выросли зарплаты в два раза за 5 лет

Почти в 2 раза за последние пять лет в России выросли зарплаты в области информации и связи, на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«В области информации и связи, зарплаты увеличились за 2020−2024 гг. в 1,91 раза: с 85648 рублей до 163531 рубля. В прошлом году рост средних зарплат у работников, занятых в области информации и связи, превысил 19%. В этом году рост средних зарплат прогнозируется скромнее: примерно на 10−14%, т.е. где-то до 180−187 тысяч рублей мы вполне можем увидеть», — отметил он.
По словам экономиста, практически в два раза за последние пять лет увеличились зарплаты на производстве компьютеров, электронных и оптических изделий.
«Зарплаты выросли с 56672 рублей в 2020 году до 112117 рублей в 2024 году. Причём в сравнении с 2023 годом рост произошёл со 91970 рублей до 112117 рублей (на 21,91%)», — объяснил эксперт.
Балынин обратил внимание на высокие темпы роста в этой области и в этом году, поэтому рост зарплат может сохраниться на уровне прошлого года (на 20−22%).
«Средняя зарплата у тех, кто занят производством компьютеров, электронных и оптических изделий по итогам 2025 года составит около 137 тыс. рублей (что будет примерно на 30−35% выше средней зарплаты по экономике)», — добавил он.
Еще одной областью, где за пять лет зарплаты увеличились почти в два раза, стала металлургия.
«В металлургическом производстве зарплаты за исследуемый период (2020−2024 гг.) выросли с 56928 рублей до 105254 (рост в 1,85 раза). При этом, конечно, в каждом конкретном случае зарплата будет очень индивидуальна, исходя из складывающейся экономической конъюнктуры и её влияния на конкретное предприятие и загруженность конкретного работника», — объяснил Балынин.
Эксперт уточнил, что в этом году пока индекс производства говорит о его снижении в металлургии на 2,8% в сравнении 1 квартала 2025 года с 1 кварталом 2024 года. Поэтому, как отметил Балынин, большого роста средних зарплат в металлургии не ожидается. В среднем по итогам 2025 года они будут на уровне 115−118 тысяч рублей.
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