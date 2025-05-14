60 дефектов на мостах в Новосибирске устранят в течение месяца

Специалисты МКУ «Гормост» завершили осмотры 14 гарантийных объектов, включая путепроводы и мосты в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
— Гарантии на работы варьируются от одного до восьми лет, в зависимости от типа ремонта. В ходе проверки выявлено 60 дефектов, таких как износ асфальта и протечки. Подрядные организации обязаны устранить дефекты в течение месяца, — добавили в пресс-службе.
«Гормост» продолжит контролировать выполнение гарантийных обязательств для обеспечения безопасности мостовых сооружений.