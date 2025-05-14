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В Новосибирске отменён конкурс на корректировку схемы метрополитена

В Новосибирске отменён конкурс на корректировку схемы метрополитена, необходимой для продления Дзержинской линии.

Источник: Om1 Новосибирск

Об этом сообщили 13 мая организаторы торгов. Заказчиком выступало МКУ «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений», которое курирует проекты по развитию метро, включая строительство станции «Спортивная».

Первоначальная стоимость контракта составляла 154 миллиона рублей. Подрядчик должен был актуализировать генеральную схему развития подземки и подготовить документацию для будущих линий, включая участок от станции «Золотая Нива» до проектируемой «Молодёжной» и соединительную ветку к депо «Волочаевское».

Однако торги, стартовавшие весной, были остановлены после жалобы одной из проектных организаций из Санкт-Петербурга. Новосибирское УФАС признало её обоснованной. В итоге конкурс окончательно отменили.

Ранее мэр Максим Кудрявцев подчёркивал необходимость обновления схемы метро, назвав действующую версию устаревшей.