Россия до исторического максимума нарастила экспорт удобрений в Индонезию

Поставки российских удобрений в Индонезию в январе-феврале 2025 года достигли рекордных 274 тыс. тонн. Соответствующий анализ публикуют РИА Новости на основе данных индонезийской статслужбы.
Так, за два месяца 2025 года экспорт российских удобрений в Индонезию достиг 274,4 тыс. тонн, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года и является абсолютным рекордом в истории торговых отношений между странами.
При этом Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков удобрений в Индонезию с долей рынка 19%, уступив лидерство Канаде (344 тыс. тонн на $101,2 млн). Завершает тройку ведущих поставщиков Китай с объемом поставок 259,8 тыс. тонн удобрений на общую сумму $64,8 млн.
Ранее KP.RU писал, что за 2024 год товарооборот России и Китая вырос почти на 2%.