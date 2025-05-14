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Россия до исторического максимума нарастила экспорт удобрений в Индонезию

Россия за два месяца 2025 года нарастила экспорт удобрений в Индонезию до 274 тыс. тонн.

Источник: Комсомольская правда

Поставки российских удобрений в Индонезию в январе-феврале 2025 года достигли рекордных 274 тыс. тонн. Соответствующий анализ публикуют РИА Новости на основе данных индонезийской статслужбы.

Так, за два месяца 2025 года экспорт российских удобрений в Индонезию достиг 274,4 тыс. тонн, что в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года и является абсолютным рекордом в истории торговых отношений между странами.

При этом Россия заняла второе место среди крупнейших поставщиков удобрений в Индонезию с долей рынка 19%, уступив лидерство Канаде (344 тыс. тонн на $101,2 млн). Завершает тройку ведущих поставщиков Китай с объемом поставок 259,8 тыс. тонн удобрений на общую сумму $64,8 млн.

Ранее KP.RU писал, что за 2024 год товарооборот России и Китая вырос почти на 2%.