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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 14 мая

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: freepik

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 510,59 тенге, продажа 513,30 тенге;
  • евро: покупка 566,23 тенге, продажа 572,40 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 6,22 — 6,35 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 508,36 тенге, продают по 514,34 тенге;
  • евро: покупка 564,00 тенге, продажа 571,00 тенге;
  • рубль: покупка 6,15 тенге, продажа 6,30 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 510,06 тенге, 1 евро 566,32 тенге, 1 рубль 6,32 тенге.