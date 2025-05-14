Экономист оценил, как на ценах на продукты скажутся заморозки

Ранее Росстат сообщал, что с начала мая в России наблюдается ощутимый рост цен на овощи, а также на отдельные виды мяса и популярные продукты питания. Так, стоимость репчатого лука увеличилась на 6,9%, белокочанная капуста подорожала на 4,5%, свекла — на 4,3%, морковь — на 3,7%, картофель — на 1,7%, а яблоки — на 1,2%. Кроме того, баранина, куриное мясо и маргарин выросли в цене на 0,9%, замороженная рыба и свинина — на 0,5%. В то же время отмечено снижение цен на отдельные позиции: томаты подешевели почти на 4%, а огурцы — на 8%. Среди фруктов бананы стали дешевле на 1%.