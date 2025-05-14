Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист оценил, как на ценах на продукты скажутся заморозки

Похолодание весной 2025 года уничтожило часть урожая сахарной свеклы в России. Урожай абрикосов, черешни, персиков и слив также оказался под угрозой. Однако это не приведет к росту цен на продукты, сообщил доктор экономических наук, почетный профессор Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Варьяш.

Заморозки не скажутся на стоимости продуктов.

Похолодание весной 2025 года уничтожило часть урожая сахарной свеклы в России. Урожай абрикосов, черешни, персиков и слив также оказался под угрозой. Однако это не приведет к росту цен на продукты, сообщил доктор экономических наук, почетный профессор Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Варьяш.

«Россия является зоной неустойчивого земледелия, и этот органический недостаток отчасти перекрывается тем, что у нас производится много удобрений и много климатических зон. Если в одном месте у нас неурожай, то в другом — ситуация обратная. Уже 30 лет живём в таком состоянии», — рассказал Варьяш в беседе с радио Sputnik.

Эксперт отметил, что одним из последних примеров может служить снижение урожайности в прошлом году, вызванное неблагоприятными климатическими условиями. Несмотря на это, по его словам, Россия сумела справиться с возникшими трудностями и, кроме того, не сократила объемы экспорта зерновых.

По данным СМИ, из-за апрельских и майских заморозков с понижением температуры до нуля и ниже пострадало 12% урожая сахарной свеклы в стране. Наиболее серьезные потери зафиксированы в Белгородской, Липецкой и Курской областях. Под угрозой оказался урожай косточковых культур в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Крыму.

При этом профессор отметил, что значительная часть овощей производится в теплицах, которые не подвержены заморозкам, а фрукты поступают не только с юга России, но и из других стран. В случае дефицита их можно будет закупить у партнеров, поэтому причин для беспокойства по поводу роста цен нет.

Ранее Росстат сообщал, что с начала мая в России наблюдается ощутимый рост цен на овощи, а также на отдельные виды мяса и популярные продукты питания. Так, стоимость репчатого лука увеличилась на 6,9%, белокочанная капуста подорожала на 4,5%, свекла — на 4,3%, морковь — на 3,7%, картофель — на 1,7%, а яблоки — на 1,2%. Кроме того, баранина, куриное мясо и маргарин выросли в цене на 0,9%, замороженная рыба и свинина — на 0,5%. В то же время отмечено снижение цен на отдельные позиции: томаты подешевели почти на 4%, а огурцы — на 8%. Среди фруктов бананы стали дешевле на 1%.