Экономист оценил, как на ценах на продукты скажутся заморозки

Заморозки не скажутся на стоимости продуктов.
Похолодание весной 2025 года уничтожило часть урожая сахарной свеклы в России. Урожай абрикосов, черешни, персиков и слив также оказался под угрозой. Однако это не приведет к росту цен на продукты, сообщил доктор экономических наук, почетный профессор Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Варьяш.
«Россия является зоной неустойчивого земледелия, и этот органический недостаток отчасти перекрывается тем, что у нас производится много удобрений и много климатических зон. Если в одном месте у нас неурожай, то в другом — ситуация обратная. Уже 30 лет живём в таком состоянии», — рассказал Варьяш в беседе с радио Sputnik.
Эксперт отметил, что одним из последних примеров может служить снижение урожайности в прошлом году, вызванное неблагоприятными климатическими условиями. Несмотря на это, по его словам, Россия сумела справиться с возникшими трудностями и, кроме того, не сократила объемы экспорта зерновых.
По данным СМИ, из-за апрельских и майских заморозков с понижением температуры до нуля и ниже пострадало 12% урожая сахарной свеклы в стране. Наиболее серьезные потери зафиксированы в Белгородской, Липецкой и Курской областях. Под угрозой оказался урожай косточковых культур в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Крыму.
При этом профессор отметил, что значительная часть овощей производится в теплицах, которые не подвержены заморозкам, а фрукты поступают не только с юга России, но и из других стран. В случае дефицита их можно будет закупить у партнеров, поэтому причин для беспокойства по поводу роста цен нет.
Ранее Росстат сообщал, что с начала мая в России наблюдается ощутимый рост цен на овощи, а также на отдельные виды мяса и популярные продукты питания. Так, стоимость репчатого лука увеличилась на 6,9%, белокочанная капуста подорожала на 4,5%, свекла — на 4,3%, морковь — на 3,7%, картофель — на 1,7%, а яблоки — на 1,2%. Кроме того, баранина, куриное мясо и маргарин выросли в цене на 0,9%, замороженная рыба и свинина — на 0,5%. В то же время отмечено снижение цен на отдельные позиции: томаты подешевели почти на 4%, а огурцы — на 8%. Среди фруктов бананы стали дешевле на 1%.